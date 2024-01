Développement des PME : Le FONSIS lance Oyass Capital avec un coût global de 50 milliards pour booster les entreprises sénégalaises

Initié par le Fonds Souverain d'Investissement Stratégique (FONSIS), le Fonfs Oyass Capital vient d'être lancé ce mardi 30 janvier 2024 en partenariat avec la Coopération Allemande à travers la KFW, dans le cadre du Compact with Africa et la Banque Mondiale. Oyass est un terme sérère qui signifie semer une graine dans l'idée de surveiller sa croissance jusqu'à la germination.







Cette nouvelle donne va faciliter l'accès au financement en capital des PME sénégalaises, stimuler la croissance économique et ainsi impacter durablement la création d'emplois et de richesses pour un coût global de 50 milliards de francs Cfa et qui va démarrer en janvier 2024. Sa mission est d'investir en capital dans les PME prometteuses et les capacités sur un long terme. Le FONSIS a capitalisé Oyass Capital à hauteur de 35 milliards pour son démarrage, grâce aux financements mobilisés auprès de la KFW, de la Banque Mondiale et de l’État du Sénégal. Les 15 milliards restant pour atteindre la taille cible de 50 milliards seront levés auprès du secteur privé et des investisseurs d'impact.











Lors de son allocution, le Secrétaire général du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Aly Nar Diop, a fait savoir qu'Oyass Capital est un fonds à financement hybride (public privé). "Il est géré par un gestionnaire de fonds indépendant de classe mondiale, recruté suite à un appel d'offres, qui vise à accompagner les PME dans leur développement. L' accompagnement se fait dans l'investissement dans différents secteurs qui ont été retenus et qui permettent de booster la transformation structurelle du Sénégal", a déclaré Aly Nar Diop.











Il ajoute : "nous allons semer des graines d'investissement dans la croissance économique du Sénégal et la transformation généralement de l'économie du Sénégal. Le FONSIS gère lui- même ce véhicule sous la supervision du SEAF".







À l'en croire, il y a gap de financement de près de 800 milliards de francs pour soutenir les entreprises et ce fonds vient en appui avec d'autres fonds pour essayer de soutenir les PME dans leur développement.











Concernant la rentabilité du Fonds, le Secrétaire général du ministère de l'Économie souligne que tout projet d'investissement doit être soumis à une évaluation avec le programme des investissements et le coût à supporter, mais également à la rentabilité de ses projets. "Nous n’allons pas financer des projets qui ne sont pas rentables. Et là chacun va jouer son rôle. L’État va jouer son rôle et le FONSIS avec le fonds Oyass doit mettre en place des instruments qui permettront un accès très facile aux PME à fort impact, mais également aux Start-up", conclut-il.











Allant dans ce sens, le Directeur général du FONSIS, Abdoulaye Diouf Sarr, a remercié ses partenaires qui constitue une importance capitale. Selon le Dg du FONSIS, l'objectif est de créer des champions nationaux afin de faire en sorte que dans l'écosystème de la PME, il puisse y avoir de véritables champions très robustes qui utilisent le capital investissement pour se développer et atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés.