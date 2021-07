Dette à l'Ipress et à l’IPM : L’intersyndicale dit que la RTS est un mauvais payeur.

En conférence de presse ce jeudi 29 juillet 2021, l’intersyndicale de la Rts a mis à nu la « gestion décevante » du directeur de la radiodiffusion sénégalaise. Porte-parole du jour, Abass Sow a révélé que la Rts doit des milliards aux institutions de prévoyance santé, de la retraite et le reversement des cotisations des agents.



« La RTS doit plus de 100 millions à l’IPM, 130 millions à la coopérative et des milliards à l’Ipress. Racine Talla lui-même, refuse de verser plus de 40 millions à la mutuelle sociale de la RTS », dénonce Abass Sow membre de l’intersyndicale qui regroupe le synpics et la CNTS.