Détournement numérique à la Société Générale : O. Bah, le banquier aux comptes fantômes, tombe dans les filets de la Dic... plus de 74.000.000 FCFA volatilisés

La Société Générale du Sénégal (ex-SGBS) est de nouveau ébranlée par un scandale financier aux allures de série noire. Moins d’un an après l’incarcération de l’expert bancaire Amadou Dicko, soupçonné d’avoir détourné 3,4 milliards FCFA, un nouveau nom vient ternir l’image de la banque : Oumar Bah, 51 ans, conseiller clientèle, a été arrêté par la Division des investigations criminelles (Dic) pour un détournement minutieusement orchestré via les failles du système bancaire.



Des comptes inactifs… aux comptes fraudés



Selon les informations de Libération, Oumar Bah n’a pas ciblé ses victimes au hasard. Son modus operandi était aussi simple que redoutable : repérer les comptes inactifs ou saisis, souvent oubliés, parfois à l’abandon, dans les bases de données de la Société Générale. Entre le 7 novembre 2022 et juin 2024, il aurait réalisé au moins cinq opérations frauduleuses, pour un montant cumulé de 74.058.966 FCFA.



Ce détournement n’était pas le fruit du hasard, mais d’une organisation bien huilée. Les fonds subtilisés transitaient par un compte ouvert au nom d’un neveu basé à l’étranger, avant d’être redirigés vers les propres comptes d’Oumar Bah, disséminés entre la Société Générale, la Banque of Africa et la Banque de l’Habitat du Sénégal, via l’application SG Connect.



Un détournement 2.0



L’affaire met en lumière les risques grandissants liés à la digitalisation bancaire, notamment lorsque des collaborateurs internes exploitent les failles des systèmes d’information pour détourner des fonds à grande échelle. Oumar Bah, visiblement familier des rouages de la plateforme SG Connect, a ainsi pu transférer les fonds sans éveiller de soupçons pendant près de deux ans.



C’est finalement le service de contrôle interne qui a sonné l’alerte, mettant fin à cette fuite discrète mais constante d’argent appartenant à des clients « silencieux ».



Interpellé, il passe aux aveux



Cueilli au siège de la banque, sur l’avenue Lamine Guèye, le conseiller clientèle n’a pas résisté longtemps à l’interrogatoire. Il est passé aux aveux et a reconnu les faits, justifiant son acte par des difficultés financières et sociales personnelles. Mais ses justifications n’ont pas empêché la machine judiciaire de s’enclencher.



Déféré ce jeudi, Oumar Bah est poursuivi pour faux et usage de faux en écritures privées de banque, escroquerie et détournement de fonds par le biais d’un système informatique, des charges particulièrement lourdes qui pourraient lui valoir une peine exemplaire.



Répétition de scandales à la SGBS ?



Avec cette affaire, la Société Générale du Sénégal enchaîne les scandales internes. En septembre 2024, Libération révélait déjà l’arrestation d’Amadou Dicko, soupçonné d’avoir détourné plus de 3 milliards FCFA. Ces deux dossiers, en moins d’un an, mettent en lumière une vulnérabilité préoccupante au sein de l’institution bancaire, pourtant réputée pour ses standards de sécurité.



La banque devra sans doute renforcer ses dispositifs de contrôle interne et de surveillance des comptes dormants, qui apparaissent aujourd’hui comme une faille stratégique exploitée par des employés malintentionnés.