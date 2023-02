Détournement de mineure à Mbacké / La fille de 17 ans dément son père devant le tribunal, et protège son amant et ancien maître de Cm²

Le tribunal départemental de Mbacké a connu d’une affaire de détournement et corruption de mineure. Il s’agit d’une histoire d’amour qui a mal tourné entre C. Thiam et N. F. Touré.

C. Thiam âgé de 30 ans a été attrait devant la barre du tribunal départemental de Mbacké pour répondre des faits de détournement de mineure portant sur une jeune fille du nom de N. F. Touré âgée de 17 ans qui a compté parmi ses élèves en classe de Cm², en 2020. C’est, néanmoins, dans le courant des vacances scolaires de l’année 2022 qu’ils ont commencé à vivre une idylle.

Interrogé sur les faits, le prévenu ne reconnaît pas les faits pour lesquels il est poursuivi dans le cadre de cette affaire. Ainsi, dira-t-il, « Pour ce qui est des faits de détournement qui me sont reprochés, je signale que c’est avec son commun accord et celui de sa famille, qu’elle avait quitté Touba pour rallier Kabdou. Et elle y a fait presque trois jours. Elle m’a fait croire qu’elle avait l’autorisation de sa mère. Mais, c’est par la suite que j’ai su qu’elle avait menti. »

Le sieur K. Touré, père de la victime et aussi l’auteur de la plainte déposée au niveau du commissariat spécial de Touba, constatant la disparition de sa fille aînée, avait, avec d’autres membres de la famille, déjà entamé les recherches avant d’aller faire une déclaration à la police. Plus de deux jours sans nouvelle de la victime, l’inquiétude commençait déjà à gagner du terrain chez la famille Touré. C’est à la date du 21 janvier qu’ils ont reçu l’information de ses camarades de classe, selon laquelle elle se trouvait à Kabdou. Le sieur Touré s’est rendu dans ce village en compagnie du directeur de l’école de la jeune fille.

K. Touré de raconter à la barre : « Arrivés à destination, nous avons trouvé ma fille dans la chambre du mis en cause dans une tenue indécente en train de faire le lit de ce dernier. J’étais choqué et failli pleurer à l’instant ».

À son tour, la victime N. F. Touré osera dire à haute voix devant la barre qu’elle était amoureuse du prévenu. Âgée de 17 ans, la victime a ainsi tenu tête à son père qui a traduit en justice son amant C. Thiam. C’est la raison pour laquelle, dit-elle, elle avait décidé de rejoindre son copain dans son village. Ce dernier avait fait une publication sur Whatsapp pour faire l’annonce d’un tour de famille qui devait se tenir chez lui. C’est ainsi qu’elle lui envoya un message pour lui dire qu’elle allait venir à cet événement.

Le prévenu lui suggèrera d’abord de demander l’autorisation de son père, mais la victime a proposé de lui passer sa mère. Comme la fille n’avait pas demandé l’autorisation de sa famille, elle a mis une stratégie en place, en changeant sa voix pour lui faire croire qu’il parlait avec sa mère. Durant son séjour au village, la fille n’a jamais entretenu de rapport sexuel avec son petit ami parce qu’elle dormait avec les sœurs de ce dernier.

« Mes parents veulent juste envoyer le mis en cause en prison, alors que c’est lui que j’aime. C Thiam ne m’a jamais forcé à le suivre. C’est moi qui ai décidé volontairement de partir avec lui dans son village », dit-elle.

Invité à faire son réquisitoire, le procureur a relaté les faits, estimant que le prévenu est coupable de toutes les accusations retenues contre lui. Le verdict reporté, a finalement été rendu ce 16 février 2023. Un mois avec sursis, c’est la peine que le tribunal départemental de Mbacké a infligé à C. Thiam.