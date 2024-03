Déthié Fall aux populations de Mbao : « Il faut que vous engagez le changement»

Abdourahmane Sarr, mandataire de la coalition Déthié Fall président 2024 et les autres responsables de Mbao ont sorti les gros moyens pour accueillir le candidat, Déthié Fall dans la banlieue dakaroise. Le prétendant à la magistrature suprême a été chaleureusement reçu, ce 18 mars, à Mbao et environs. Sur place, il a appelé à opérer au changement de paradigmes dès le soir du 24 mars prochain.



« Il faut que vous engagiez le changement pour régler les difficultés que rencontrent les jeunes et les populations de Mbao.», a indiqué Déthié Fall lors de son passage dans cette partie de la banlieue. L’ancien député a invité les populations à massivement voter pour lui au soir du 24 mars prochain pour enclencher le renouveau du Sénégal.