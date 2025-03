Détention d’Assane Diouf/ Badara Gadiaga : « Ousmane Sonko est le parrain des insulteurs »

Après le placement sous mandat de dépôt de l’activiste Assane Diouf, poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles et offense à une autorité partageant les mêmes charges que le président de la République, le chroniqueur Badara Gadiaga a exprimé son point de vue critique sur le plateau de Jakaarlo. Il a manifesté des regrets face à une situation qu’il estime « dépassée avec l’arrivée des nouvelles autorités ».



Toutefois, il n’a pas caché sa surprise en évoquant le comportement de certains jeunes, particulièrement sur les réseaux sociaux, qui se livrent à des « insultes et calomnies ». « En voyant Assane Diouf jeté en prison, nous ne sommes pas impressionnés, car c’est leur leader, Ousmane Sonko, qui a été le premier à jouer à ce jeu. On se souvient quand il parlait d’Idrissa Seck, de Madiambal Diagne ou encore de Farba Ngom en des termes peu appréciables. Il n’est donc pas étonnant que ces jeunes, sur les réseaux sociaux, passent leur temps à insulter les gens. Assane Diouf fréquentait Ousmane Sonko dans un passé récent, et ce dernier l’a toujours accepté comme tel. Le parrain des insulteurs, c’est donc le président du Pastef lui-même », a déclaré Badara Gadiaga.



Le chroniqueur a également regretté que le dossier de l’activiste arrêté ait été transmis pour instruction. « Une situation qui n’a pas de raison d’être », a-t-il déploré.