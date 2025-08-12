Destruction de biens appartenant à autrui : Plusieurs agents de la mairie de Ziguinchor arrêtés


Destruction de biens appartenant à autrui : Plusieurs agents de la mairie de Ziguinchor arrêtés
Trois responsables de la mairie de Ziguinchor, convoqués ce matin au commissariat de Yamatogne suite à la démolition d’un bâtiment situé dans le quartier Boucotte Sindian, se trouvent actuellement au parquet de Ziguinchor. Des agents qui, a t-on appris, « qui ne voulaient qu’exécuter, malheureusement, des ordres provenant du maire de la commune de Ziguinchor, Djibril Sonko.
 
Egalement, sept agents municipaux sont toujours retenus au commissariat de Yamatogne, sans la présence d’un avocat pour assurer leur défense. 
Autres articles
Mardi 12 Août 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Agriculture : Baisse notable de la production arachidière et céréalière au Sénégal

Agriculture : Baisse notable de la production arachidière et céréalière au Sénégal - 12/08/2025

Hausse des prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées en juillet 2025

Hausse des prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées en juillet 2025 - 12/08/2025

Ce que l'on sait des dizaines d'arrestations de militaires au Mali

Ce que l'on sait des dizaines d'arrestations de militaires au Mali - 11/08/2025

Magal 2025/Dianatou -

Magal 2025/Dianatou - " Dakou Nãk": Serigne Saliou Thione et les Thiantacoune mobilisent - 10/08/2025

Thiès: L’AIDSN se dote d'un nouveau siège

Thiès: L’AIDSN se dote d'un nouveau siège - 10/08/2025

À Berkeley, l’excellence scolaire se réinvente : Un modèle innovant pour réduire les cycles, allier sciences et bilinguisme, et réussir à 100 % au Bac

À Berkeley, l’excellence scolaire se réinvente : Un modèle innovant pour réduire les cycles, allier sciences et bilinguisme, et réussir à 100 % au Bac - 10/08/2025

Sécurité routière du Magal : l’ACMS mobilise ses motards et distribue 1 000 casques aux pèlerins

Sécurité routière du Magal : l’ACMS mobilise ses motards et distribue 1 000 casques aux pèlerins - 10/08/2025

Les Oliviers en guerre contre la mendicité des enfants : « la honte nationale qui brûle nos consciences » (Dr Khalia Haidara)

Les Oliviers en guerre contre la mendicité des enfants : « la honte nationale qui brûle nos consciences » (Dr Khalia Haidara) - 10/08/2025

Inondations à Touba : Serigne Sidi Mbacké lance un cri d’alarme et appelle à des solutions concrètes

Inondations à Touba : Serigne Sidi Mbacké lance un cri d’alarme et appelle à des solutions concrètes - 09/08/2025

Magal Touba 2025 : Dakar vit au rythme, les fidèles affûtent leurs préparatifs pour le grand jour

Magal Touba 2025 : Dakar vit au rythme, les fidèles affûtent leurs préparatifs pour le grand jour - 09/08/2025

Dakar Dem Dikk déploie son parc automobile à Touba : 480 départs provisoires prévus, 270 conducteurs mobilisés, le prix du ticket fixé à 4000 francs…

Dakar Dem Dikk déploie son parc automobile à Touba : 480 départs provisoires prévus, 270 conducteurs mobilisés, le prix du ticket fixé à 4000 francs… - 09/08/2025

MAGAL 2025 – Coris Bank célèbre son

MAGAL 2025 – Coris Bank célèbre son "Moment-Safar" à Touba et réaffirme son engagement pour une finance inclusive - 08/08/2025

Plan de redressement du gouvernement : « Une politique de répression économique », alerte le SEN de l’APR

Plan de redressement du gouvernement : « Une politique de répression économique », alerte le SEN de l’APR - 07/08/2025

[🛑DIRECT ] Plan de redressement économique : La réaction des Leaders de l'APR

[🛑DIRECT ] Plan de redressement économique : La réaction des Leaders de l'APR - 07/08/2025

Éducation : La Fondation Sonatel honore les meilleurs élèves du Sénégal

Éducation : La Fondation Sonatel honore les meilleurs élèves du Sénégal - 07/08/2025

MAGAL 2025 – TOURAS, en campagne pour l’inscription du Magal au patrimoine de l’UNESCO, reçoit les prières du patriarche mouride

MAGAL 2025 – TOURAS, en campagne pour l’inscription du Magal au patrimoine de l’UNESCO, reçoit les prières du patriarche mouride - 07/08/2025

Ziguinchor : Un jeune homme mortellement fauché par un taxi en fuite

Ziguinchor : Un jeune homme mortellement fauché par un taxi en fuite - 06/08/2025

Les révélations de Moustapha Diakhaté sur sa garde à vue : « Mes médicaments contre l’asthme ont été confisqués… le commissaire du Port est un voyou… à la limite, un assassin »

Les révélations de Moustapha Diakhaté sur sa garde à vue : « Mes médicaments contre l’asthme ont été confisqués… le commissaire du Port est un voyou… à la limite, un assassin » - 05/08/2025

[🛑DIRECT ] Conférence de Presse de Moustapha Diakhaté

[🛑DIRECT ] Conférence de Presse de Moustapha Diakhaté - 05/08/2025

MAGAL 2025 – Sonatel mobilisée pour une connectivité optimale à Touba

MAGAL 2025 – Sonatel mobilisée pour une connectivité optimale à Touba - 05/08/2025

Thiès – Un directeur d’école cogne son enseignant… et se fait corriger par la justice

Thiès – Un directeur d’école cogne son enseignant… et se fait corriger par la justice - 05/08/2025

PARCELLES ASSAINIES : Le Monstre Domestique – Un père sous les verrous pour viols incestueux sur sa fille et de sa propre Soeur

PARCELLES ASSAINIES : Le Monstre Domestique – Un père sous les verrous pour viols incestueux sur sa fille et de sa propre Soeur - 05/08/2025

Episode 4 de Sunu Senelec : au cœur de la stratégie commerciale

Episode 4 de Sunu Senelec : au cœur de la stratégie commerciale - 04/08/2025

MAGAL 2025- Le Khalife recevant la délégation d’Auchan-Sénégal : «  Waww Goor, Jërëjëf »

MAGAL 2025- Le Khalife recevant la délégation d’Auchan-Sénégal : «  Waww Goor, Jërëjëf » - 04/08/2025

Modernisation de l’offre du transport : Dem Dikk vers une nouvelle dynamique de transformation

Modernisation de l’offre du transport : Dem Dikk vers une nouvelle dynamique de transformation - 04/08/2025

Le Site Seneporno fermé : la DSC referme le piège après une traque silencieuse »

Le Site Seneporno fermé : la DSC referme le piège après une traque silencieuse » - 04/08/2025

Lycée Lamine Guèye : Le Comité d’organisation du Centenaire et la proviseur rendent hommage à l’excellence

Lycée Lamine Guèye : Le Comité d’organisation du Centenaire et la proviseur rendent hommage à l’excellence - 03/08/2025

Thiès / Lutte contre les occupations anarchiques : l'association des ouvriers de la région réclame un site de recasement

Thiès / Lutte contre les occupations anarchiques : l'association des ouvriers de la région réclame un site de recasement - 02/08/2025

Thiès / Précarité sociale, sanitaire- les révélations du maire Babacar Diop :

Thiès / Précarité sociale, sanitaire- les révélations du maire Babacar Diop : "Beaucoup de gens meurent parce qu'ils n'ont pas les moyens de se soigner!" - 02/08/2025

MAGAL 2025- L’histoire de Moutet et de Serigne Touba racontée par Serigne Mbaye Guèye Sylla

MAGAL 2025- L’histoire de Moutet et de Serigne Touba racontée par Serigne Mbaye Guèye Sylla - 02/08/2025

RSS Syndication