Destruction de biens appartenant à autrui : Plusieurs agents de la mairie de Ziguinchor arrêtés

Trois responsables de la mairie de Ziguinchor, convoqués ce matin au commissariat de Yamatogne suite à la démolition d’un bâtiment situé dans le quartier Boucotte Sindian, se trouvent actuellement au parquet de Ziguinchor. Des agents qui, a t-on appris, « qui ne voulaient qu’exécuter, malheureusement, des ordres provenant du maire de la commune de Ziguinchor, Djibril Sonko.



Egalement, sept agents municipaux sont toujours retenus au commissariat de Yamatogne, sans la présence d’un avocat pour assurer leur défense.