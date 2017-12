Désenclavement de Ribot Escale : Yaya Sow se félicite du quota de 57 kilomètres de routes réservées au département de Koungheul.

C'est une épine qui vient d’être enlevée du pied des habitants de la commune de Ribot Escale qui parcouraient plus de 50 kilomètres de pistes cahoteuses pour rallier la ville de Koungheul. Une situation qui n'était pas sans conséquence car pour quitter Kougheul et renter à Ribot Escale c'était la croix et la bannière. L'annonce du ministre Abdoulaye Daouda Diallo de construire ce tronçon constitue un énorme soulagement pour l'édile de la commune de Ribot Escle qui n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction...