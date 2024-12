Des jihadistes tuent 14 pêcheurs nigérians au Niger voisin

Les jihadistes de Boko Haram ont tué 14 pêcheurs nigérians au Niger voisin, ont indiqué mardi à l'AFP des sources d'une milice anti-jihadiste de la région.



Ces pêcheurs faisaient partie des milliers de Nigérians qui ont fui leurs maisons dans le nord-est du pays le plus peuplé d'Afrique et se sont réfugiés au Niger voisin pour échapper aux raids meurtriers des groupes jihadistes.



Les pêcheurs, originaires des villes nigérianes de Malam Fatori et Doron Baga, ont été capturés et massacrés par les jihadistes de Boko Haram dans la zone de Bosso, dans le district de Diffa, près de la frontière avec le Nigeria, alors qu'ils étaient en train de pêcher, ont précisé les sources.



L'incident s'est produit dimanche, mais les nouvelles ont été lentes à émerger en raison des difficultés de communication dans ces zones reculées.



"Les 14 pêcheurs ont été égorgés par les terroristes de Boko Haram qui opèrent dans la région de Bosso, près de la frontière", a déclaré Babakura Kolo, membre d'une milice anti-jihadiste qui aide l'armée à combattre les groupes islamistes dans le nord-est du pays.



"Ils ont été attaqués à quelques kilomètres de Malam Fatori, un village situé du côté nigérian de la frontière", a déclaré Ibrahim Liman, un autre milicien qui a donné le même bilan.



Le conflit jihadiste qui dure depuis 15 ans a tué plus de 40.000 personnes et déplacé environ deux millions de personnes dans le nord-est, dont 138.000 ont fui vers le Niger, selon les Nations unies.



Les déplacés, qui dépendent de l'aide des organisations caritatives internationales, ont recours à la pêche, à l'exploitation forestière et à la récupération de ferraille pour collecter de l'argent afin de se nourrir.



Boko Haram et son organisation rivale, l'État islamique en Afrique de l'Ouest (EIAO ou ISWAP en anglais), s'en prennent de plus en plus aux bûcherons, aux éleveurs, aux agriculteurs, aux pêcheurs et aux collecteurs de ferraille, les accusant d'espionner et de transmettre des informations à l'armée et aux milices locales qui les combattent.



En mai, les militants de l'ISWAP ont tué des dizaines de pêcheurs sur trois îles de la rive nigériane du lac Tchad, en représailles aux frappes aériennes des camps de l'ISWAP qui ont tué de nombreux combattants et leurs familles.



Le lac Tchad, qui chevauche le Nigeria, le Niger, le Cameroun et le Tchad, sert de sanctuaire à Boko Haram et à l'ISWAP, d'où ils lancent des attaques dans ces pays.