Médina Baye: Un homme d'une soixantaine d'années retrouvé mort dans sa chambre

Un homme d’une soixantaine d’années a été retrouvé mort ce jeudi 16 juillet 2026 dans sa chambre au quartier Médina Baye dans la commune de Kaolack. La victime M.Sow a été découverte sans vie dans une chambre située à proximité du marché de Médina Baye Niass.

Alertés, les éléments de la police et les sapeurs-pompiers, se sont dépêchés sur les lieux et ont procédé aux constatations d’usage avant d’acheminer le corps à la morgue du Centre hospitalier régional Elhadji Ibrahima Niass de Kaolack.

Pour l'heure, les circonstances exactes du décès demeurent inconnues. Une enquête a été ouverte...