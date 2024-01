Dérives des réseaux sociaux : le Colonel Abdoulaye Diagne exhorte le personnel pénitentiaire à bannir l'intérêt.

Le Directeur général de l'Administration pénitentiaire n'a pas manqué l'occasion de parler des contraintes et des exigences qui pèsent sur les forces militaires tout comme paramilitaires. Selon le Colonel Abdoulaye Diagne, leurs comportements, actes et paroles doivent être empreints de discipline qui caractérise leur statut.





À cet effet, il a exhorté le personnel à bannir les publications excessives dans les réseaux sociaux, les apparitions publiques en uniforme, les débats à caractère politique. "L'obligation de réserve et de loyauté à la République ainsi qu'aux symboles constitue la boussole qui doit les guider et les orienter. C'est pourquoi, la présence et les publications excessives dans les réseaux sociaux, les apparitions publiques en uniforme, les débats à caractère politique, religieux ou ethnique doivent être bannis de nos rangs", a-t-il laissé entendre.





Il poursuit : "il est constant que l'exercice de la fonction pénitentiaire fait appel, avant tout, à un personnel qualifié et qui s'adapte en permanence aux exigences sécuritaires."





À en croire le Directeur général de l'Administration pénitentiaire, aujourd'hui la stabilité de l'ordre public carcéral et les résultats obtenus par le personnel pénitentiaire témoignent, à suffisance de la qualité des hommes et des femmes dont nous disposons...