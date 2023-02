Déploiement d'une équipe de sauvetage en Turquie : Le Président Erdogan reconnaissant au Sénégal

Le Président Recep Tayyip Erdogan a salué l'arrivée de ce détachement composé d'une trentaine de sapeurs-pompiers dans le cadre du soutien du Sénégal au peuple turc.



Ce peuple vit depuis quelques jours un drame avec ce séisme qui a décimé le pays et a obligé le Président Macky Sall à intervenir en déployant cette équipe de sauvetage.



En effet, Macky Sall lors du conseil des ministres décentralisé à Thiès le 10 février dernier, a donné des instructions au ministre de l’intérieur pour exécuter cette décision consistant à secourir le peuple frère touché. Ce qui a été fait dans les plus brefs délais et apprécié, à sa juste valeur par le président Erdogan.