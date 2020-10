Dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l'utérus : Plus de 100 Femmes enrôlées à Fann-Point E-Amitié.

La jeunesse féminine de la commune de Fann- Point E-Amitié a organisé une journée de dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l'utérus au profit des femmes de ladite commune et de ses environs. Cette journée dédiée au ministre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, Abdou Karim Fofana entre dans le cadre de la campagne d'octobre rose. Ainsi, 1000 femmes ont été sensilisées et plus de 100 enrôlées.