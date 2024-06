Démocratie, justice, état de droit et libertés : « J’encourage le chef de l’État et son Premier ministre … » (Babacar Diop, FDS-Les Guelwaars)

Réuni en séminaire les 22 et 23 juin 2024 à Thiès, le parti FDS/ Les Guelwaars dirigé par le maire de la capitale du Rail, Thiès, n’a pas mis de temps pour encourager le président de la République et son Premier ministre à poursuivre leur démarche de transparence et de reddition des comptes.



Dans un communiqué qui nous est transmis, Babacar Diop salue cette dynamique : « L’espoir d’un avenir meilleur est permis. J’encourage le chef de l’État et son Premier ministre Ousmane Sonko à poursuivre, avec détermination les réformes nécessaires, pour renforcer la démocratie, la justice, l’État de droit et les libertés fondamentales … »



Poursuivant son propos, le président des Guelwaars de faire savoir la position de son parti sur la dynamique basée sur le concept "Jubb, Jubbal, Jubbanti" : « Depuis son accession au pouvoir, il a érigé les principes de Jubb, Jubbal, Jubbanti comme fondements de sa gouvernance. Ces principes, axés sur l’humanité, la justice sociale et la préservation des deniers publics, se reflètent dans ses premières actions en tant que président. Cette nouvelle ère prometteuse exige une rupture salutaire que nous soutenons, réaffirmant ainsi notre ancrage au sein de la coalition au pouvoir », dira-t-il.