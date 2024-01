Démocratie - Presse / AKF : « Le Sénégal ne souffre d’aucune absence de liberté… »

Un débat de nouveau agité avec la chronique du journaliste et directeur de la rédaction de la Rfm : la question de la liberté de la presse. Après l’intervention critique du chef de l’État qui aura suscité la réplique de Babacar Fall, c’est le ministre porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana qui en rajoute une couche.



« Nous avons au Sénégal, 22 chaînes de télévision Ms privées indépendantes, 25 chaînes de radios généralistes, 200 radios communautaires et 200 sites internet et plus de 49 quotidiens. Et maintenant, les gens osent nous faire croire qu’il n’y a pas de liberté de la presse au Sénégal… », s’insurge le ministre du commerce qui prenait part à la cérémonie de « Sargal » au chef de l’État organisée par la directrice de la SEMIG SA, Fatoumata Niang Bâ, à Grand Yoff.



Abdou Karim Fofana n’en fera pas moins concernant la dimension de la démocratie sous l’ère Macky Sall. Selon le responsable politique de la coalition BBY à Dakar, « c’est parce que la liberté et la démocratie sont bien présentes au Sénégal que chacun prend la responsabilité de dire tout ce qu’il veut. Notre pays est un exemple affirmé de démocratie », martèle t-il.