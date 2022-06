Demi-finale coupe du Sénégal : L'AJEL de Rufisque avertit et interpelle la FSF.

Une conférence de presse suite au match mouvementé entre le Casa Sports et l'AJEL de Rufisque a été organisée ce vendredi 17 juin 2022. Occasion pour les Rufisquois, de donner leur version des faits, suite aux incidents qui ont émaillé la rencontre de demi-finale de coupe du Sénégal face au Casa Sports au stade Aline Sitoé Diatta.



Pour rappel, à l’issue de cette rencontre au Stade Aline Sitoé Diatta, le match s'est terminé par de vifs affrontements entre les deux camps. C’est d’ailleurs pour éclairer sur ce qui s’est passé que M. Cor Cissé, manager du club Rufisquois et son staff sont sortis pour fustiger le mauvais accueil et le manque considérable d’hospitalité du club champion du Sénégal vis-à-vis de leur délégation.

À l’occasion de cette demi-finale, d’après le manager, ils ont vécu des moments difficiles avant, durant et après la rencontre.



C’est aussi le lieu pour les pensionnaires de National 1, d’inculper la fédération sénégalaise de Football pour mauvaise organisation. Ainsi, « nous attendons fermement la réaction de la fédération par rapport à ça, parce qu’on a jamais vu des supporters descendre sur le terrain pour se battre avec les joueurs », s’est plaint Samba Cor Cissé.