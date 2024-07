Délivrance du casier judiciaire : La tutelle se réserve le droit d’engager toute action appropriée contre samacasierjudiciaire

Depuis un moment, il est largement diffusée dans les réseaux sociaux l’existence d’une structure qui délivre des casiers judiciaires à domicile. Ce document administratif delivré par le tribunal est très prisé par les jeunes à la quête d’emploi. Une forte demande qui pousserait à la structure samacasier.com à se livrer à sa livraison moyennant une somme. Un fait que dénonce le ministère de la Justice. Les service du juge Ousmane Diagne dénonce cette activité.



« Le Ministère de la Justice précise qu’il n’est pas associé à cette initiative. Il rappelle que la délivrance du casier judiciaire est légalement encadrée et aucune structure, autres que ses services, n'est habilitée à l'heure actuelle à intervenir dans le processus » précise la tutelle.



Ainsi, le ministère dit se réserver le droit d’engager toute action appropriée face à ces agissements.



Pour rappel, depuis quelques jours, le site dénommé SAMACASIERJUDICIAIRE. COM propose la délivrance de casier judiciaire à domicile, en moins de 48 heures. Selon les informations diffusées, la réception des casiers serait assujettie au paiement d’un certain montant.