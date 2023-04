Déguerpissement à Fass : les populations veulent récupérer les espaces occupés anarchiquement

À Fass précisément sur les deux voix menant à la Place de la Nation, les riverains soutenus par la mairie et les propriétaires de parkings automobiles ne s’entendent plus. Les habitants de Fass sont déterminés à combattre coûte que coûte les occupations anarchiques qui envahissent leur quartier depuis des années. Ainsi des échauffourées entre les deux camps avaient éclaté le 5 avril passé, nécessitant l’intervention de la police et les autorités municipales.







En effet, chaque année, à l’occasion de la célébration de la fête de l’indépendance les occupants et les parkings automobiles sur les deux voix de Fass menant à la Place de la Nation sont délogés, car cet espace sert de parking pour les véhicules qui participent au défilé militaire. À cet effet, juste après les festivités du 4 avril, les occupants ont voulu regagner leur place sans l’aval des autorités municipales, mais les riverains ne veulent plus de leur présence.







En phase avec les populations, monsieur Abdou Aziz PAYE maire de la commune de Fass, Colobane, Gueule-Tapée assure que les propriétaires de parking automobiles occupent cet espace de façon anarchique et sans autorisation de la mairie.