Défaite d'Amadou Hott : Badara Gadiaga dénonce un revers de la diplomatie sénégalaise et parle de "dégringolade honteuse et inquiétante"

Lors de l'émission Jakarlo, le chroniqueur Badara Gadiaga est revenu sur la défaite du candidat sénégalais, Amadou Hott, lors de l'élection pour la présidence de la Banque Africaine de Développement (BAD). Il a déploré un recul manifeste de la diplomatie sénégalaise, déclarant : « Nous avons perdu et nous assistons à une dégringolade honteuse et inquiétante de notre diplomatie. »



Badara Gadiaga a souligné que la diplomatie sénégalaise rencontre actuellement de sérieux problèmes, martelant que « toutes les compétitions que celle-ci devait porter, les résultats ont été décevants. » Il a ajouté : « Nous avons eu les mêmes problèmes avec la CAF, avec l'OMS, etc. Nous avons perdu dans toutes ces compétitions où nous avions des candidats. La diplomatie sénégalaise était forte, mais tel n'est plus le cas. »



Il a ensuite regretté que « auparavant, lorsque le Sénégal présentait ses candidats pour briguer certains postes à l'international, il y avait des pays qui déclinaient leurs candidatures simplement parce que le Sénégal avait un candidat. » Il a ajouté : « De plus, certains pays ont toujours soutenu le candidat du Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, compte tenu de notre histoire en matière de diplomatie. L'image de la diplomatie sénégalaise a été salie à l'international par les nouveaux gouvernants », a-t-il martelé.



Revenant sur l'élection à la BAD, Badara Gadiaga a argué qu'Amadou Hott n'avait aucune chance de remporter ces élections parce qu'il était ministre de l'Économie d'un ancien gouvernement accusé d'avoir falsifié et manipulé des chiffres. « Les gens ont fait campagne partout en Afrique, mais on n'a pas voté pour le Sénégal parce qu'on a sali notre image », a-t-il affirmé.



« Et même au niveau de l'UEMOA, les pays membres n'ont pas voté pour nous, sauf un pays, à ce qu'il paraît. Le Sénégal a toujours eu des pays frères qui l'ont soutenu. Je pense que si Macky Sall était encore là, de même qu'Abdoulaye Wade, [Alassane] Ouattara n'aurait jamais soutenu un autre candidat. Notre diplomatie doit être incarnée par un président super fort », a-t-il conclu.



M. Gadiaga a déploré le score très faible du Sénégal, qui n'a récolté que 3%. « C'est une défaite historique et diplomatique », a-t-il déclaré. Il a par ailleurs insisté sur le travail remarquable des anciens présidents qui ont porté haut les couleurs du Sénégal dans les sphères diplomatiques, culturelles, sportives, économiques et religieuses.