Dédicace du livre la République des Carrés : Notto Diobasse, une Smart City exemplaire (images)

Un film a été réalisé dans le cadre de la cérémonie de dédicace du livre la République des Carrés, Notto Diobasse Smart City.

Ainsi, le livre propose une vision transformée, un territoire exemplaire, une Smart city (une ville intelligente). "Une nouvelle manière de penser l'aménagement et la prospérité inclusive."

Le Plan Notto Diobasse Smart City s'est fixé trois engagements : "Le premier engagement c'est la sécurisation foncière[...], le deuxième engagement concerne l'aménagement des logements pour que chaque population de la commune de Notto Diobasse puisse disposer d'un logement décent[...], et enfin le troisième engagement concerne l'aménagement agricole mais également l'aménagement pour l'industrie », a informé le maire Alioune Sarr lors de la cérémonie de dédicace.

Ainsi, les résultats attendus sont entre autres : des territoires ruraux organisés, outillés et connectés au marché, où les communautés prennent en main leur prospérité, la liste étant loin d'être exhaustive...