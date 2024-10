Déclaration à la Nation : Bassirou Diomaye Faye invite les Sénégalais à la retenue dans leurs discours.

Face à la presse, ce vendredi, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a invité les Sénégalais à la retenue dans leurs discours et dans leur comportement à quelques jours du début du démarrage des élections législatives du 17 novembre 2024.

« À l'approche de la campagne électorale pour les élections législatives, j'invite tous les Sénégalais, en particulier les acteurs politiques, quels que soient les bords, à éviter les dérives dans leurs discours et leurs actes. » Nous avons observé ces derniers jours des propos et des comportements qui portent des relents communautaires, ainsi que des menaces verbales dans l'espace public médiatique et sur les réseaux sociaux", a déclaré le chef de l'État.



Poursuit-il, « ce n'est pas ainsi que nous devons exprimer nos divergences ». Les élections sont des moments cruciaux de choix démocratiques, un moment de fête et non un prétexte pour la discorde. J'appelle donc chaque acteur à faire preuve de responsabilité, de retenue et de modération. Nous devons tous, collectivement, préserver ce que nous avons de précieux, à savoir notre stabilité et notre démocratie. Certes, les défis sont nombreux et j'aimerais affirmer avec conviction que le Sénégal est sur la voie du redressement", laisse entendre le président qui recevait une partie de la presse au Palais.