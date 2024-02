Décision du chef l’Etat sur l’élection présidentielle: Le SEP de l’APR s’honore « d’une posture républicaine » du PR

Le Secrétariat Exécutif National de l’Alliance Pour la République (SEN), après avoir écouté le discours du président de la République concernant l’élection présidentielle félicite le chef de l’exécutif pour « sa décision responsable ». Le SEP s’honore de la posture républicaine constante du Président Sall, qui a ainsi décidé de ne pas s’immiscer dans un différend entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, sur fond d’une supposée affaire de corruption de juges, à quelques jours de l’élection présidentielle du 25 février 2024.







Appréciant le message solennel du Chef de l’État, le Secrétariat Exécutif National :



- félicite et soutient la décision prise par Président de la République d’abroger le décret qui avait convoqué le corps électoral ainsi que la demande de la poursuite du travail parlementaire, sans préjuger de l’aboutissement de la procédure en cours,



- marque son accord pour le dialogue ouvert auquel appelle le Président de la République et invite tous les acteurs à y prendre part afin de réunir les conditions d’une élection libre, transparente inclusive et sincère,



- demande que la date de l’élection présidentielle, conformément aux dispositions et prérogatives constitutionnelles, soit fixée dans les meilleurs délais possibles.







Par ailleurs le SEN félicite encore une fois le Président de la République pour son sens élevé des responsabilités au regard du Sénégal et des sénégalais mais également, pour sa décision solennelle plusieurs fois réitérée, de ne pas se présenter à l’élection présidentielle ainsi que pour sa détermination à tout mettre en œuvre, pour un Sénégal apaisé et réconcilié.







Enfin, le secrétariat exécutif national de l’APR invite à un élan collectif, par le dialogue et la concertation, à renforcer l’intégrité du système électoral et à consolider cette trajectoire démocratique pour un Sénégal de paix, de stabilité et de prospérité.