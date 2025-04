Décision du CC sur l’amnistie : « Ce rejet, qui constitue un désaveu cinglant pour le président de la République, son Premier ministre et leur majorité mécanique de députés godillots », APR

Le Secrétariat Exécutif National se félicite « d’une sage décision du Conseil Constitutionnel sur la loi d’interprétation de l’amnistie ». Le Secrétariat Exécutif National de l’Alliance Pour la République félicite les parlementaires qui ont déposé le recours auprès du Conseil Constitutionnel, témoignant, selon lui, de leur attachement à la légalité et au respect scrupuleux des règles régissant le fonctionnement des institutions.



Dans son communiqué de ce mercredi, l’APR estime que « ce rejet constitue un désaveu cinglant pour le président de la République, son Premier ministre et leur majorité mécanique de députés godillots, et rappelle l’amateurisme de ce régime, sa légèreté, sa nature manipulatrice et sa constance dans l’agression systémique du droit et des règles élémentaires qui régissent le fonctionnement d’un pays ».



Cette décision du Conseil Constitutionnel, estime le parti républicain, « expose à la face du monde les méthodes cavalières d’un régime démasqué, dont les députés comme les leaders ne cessent d’étaler leur incompétence et leur manque de maturité politique et de culture républicaine ».



Le Secrétariat Exécutif National exige désormais des autorités qu’elles s’abstiennent de toute interprétation ou manipulation et qu’elles se soumettent scrupuleusement à la décision du Conseil Constitutionnel, qui, en plus de n’être susceptible d’aucun recours, s’impose à tous. À ce propos, le Secrétariat Exécutif National appelle le peuple sénégalais à se tenir debout pour faire face à toute tentative de forcer le passage, en dehors de toute légalité, afin d’assouvir la volonté de vengeance et de règlement de comptes qui sont les seules urgences du régime depuis son installation.



L’Alliance Pour la République dénonce enfin un « acharnement contre les anciens dirigeants du pays à travers une pseudo-reddition des comptes qui a viré à un vil et vulgaire règlement de comptes » et « exige avec force et détermination la libération des détenus politiques et d’opinion ».