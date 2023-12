Déchargement des camions à Diamniadio : les précisions de la directrice générale de la SEMIG sur l’arrêté du gouverneur.

Dans un communiqué rendu officiel le 27 décembre dernier, le Gouverneur de la région de Dakar informait les populations, dans le cadre de la mise en service de la gare des gros porteurs de Diamniadio, qu'il a tenu une séance de travail le jeudi 21 décembre 2023, avec les autorités de la Société d'Exploitation du Marché d'Intérêt national et de la Gare des gros porteurs (SEMIG), en présence des représentants des transporteurs, des commerçants, des exploitants agricoles et autres acteurs. À l'issue de la rencontre, il a été retenu, entre autres mesures, que les gros porteurs, transportant des légumes et fruits en provenance de l'intérieur du pays ou de l'étranger pour ravitailler les différents marchés de Dakar, devront désormais décharger leurs produits au marché d'intérêt national de Diamniadio, la mise en service de la gare des gros porteurs leur offrant un site de stationnement adéquat.



Cette mesure prise à travers un arrêté doit entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2024. Elle aura le triple avantage de permettre au marché d'intérêt national de jouer son véritable rôle de marché d'éclatement. La décision va également contribuer au décongestionnement des artères de Dakar et de permettre aux techniciens du laboratoire national d'analyse et de contrôle (LANAC) de procéder au contrôle sanitaire de ces produits de grande consommation.



Interpellée sur la mesure, la directrice générale de la SEMIG, Fatoumata Niang Ba, a apporté des précisions sur l’application de la décision et les dispositions prises pour parer à toutes les situations afin de permettre aux acteurs de bien jouer leur rôle.



« Tous ceux qui transporteront des fruits et légumes seront désormais accueillis à la gare des gros porteurs qui leur servira de transit et faciliter leur commercialisation », a-t-elle confié.