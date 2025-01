Décès du doyen Samir Tarraf: " C'est une grosse perte pour la République"( Pape Ndiaye, journaliste " Le Témoin")

" Le doyen Tarraf était pour nous, un père, un grand-père, un conseiller et un fidèle lecteur. Depuis des années, Mamadou Oumar Ndiaye et moi avons connu le doyen Tarraf, toujours égal à lui-même, c’est-à-dire un homme pieux, serviable, jovial, grand médiateur social…bref, un homme aux qualités humaines et sociales sans commune mesure qui a consacré toute sa vie à son pays, le Sénégal", a déclaré le rédacteur en chef/adjoint du quotidien « Le Témoin », Pape Ndiaye, en hommage à l’ancien HCCT Samir Tarraf qui fut aussi le doyen de l’amicale des fidèles lecteurs du « Témoin ».



Joint par Dakaractu, Pape Ndiaye a poursuivi " Le doyen Tarraf fut également un modèle, un repère et un exemple du brassage socioculturel entre Sénégalais « de souche » et Sénégalais d’origine libanaise. Il était le symbole de l’intégration des Libanais et Syriens devenus, à travers plusieurs générations, des Sénégalais à part entière. Certes, « Le Témoin » a perdu un de ses très fidèles lecteurs, mais au-delà, la disparition de notre « Tarraf » national est une grosse perte pour la République".



" Au nom de l’ensemble de la rédaction, je présente mes condoléances les plus attristées à la famille éplorée. Aussi, je m'associe à toutes les prières pour le repos de son âme", a-t-il conclu.