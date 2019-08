Décès du chanteur Zoula : Madické Niang rend hommage à « un neveu et un fils bien éduqué et rempli de valeurs »

La fête de Tabaski de cette année, a été vécue par ma famille et moi, avec tristesse et émoi. On nous a annoncé la disparition à la fleur de l’âge de mon neveu et artiste Zoula Mbengue. Je me rappelle, lorsqu’il quittait Saint-Louis pour Dakar, comme si ce fut hier. Il a habité chez moi, et était comme mon propre fils.



C’est le cœur meurtri que je lui rends cet hommage. J’ai encore la mémoire fraîche de son engagement, lors de la dernière campagne présidentielle pour mon élection. Il avait sorti le tube « Madické Président » en mon honneur et m’accompagnait presque partout. Il fût un jeune éduqué, rempli de valeurs et généreux. C’est ce que, je retiens de lui.



Que la terre de Saint-Louis, te soit légère mon fils.



Président Madické Niang.