Décès de Mamadou Diop : La levée du corps est prévue demain, à 10 h à l’Hôpital Principal

Monsieur Khalifa Ababacar SALL, Maire de la Ville de Dakar, le Bureau municipal, les Conseillers municipaux, le Secrétaire général, le Directeur de Cabinet, les membres du Cabinet, les Directeurs et Chefs de service et l’ensemble du personnel de la Ville de Dakar vous annoncent le décès de Monsieur Mamadou DIOP, ancien Ministre, ancien Maire de la Ville de Dakar, ancien Maire de la Commune de Yoff et Maire honoraire de la Ville de Dakar, décès survenu le lundi 26 mars 2018.



La levée du corps est prévue ce mardi 27 mars 2018 à 10 h à l’Hôpital Principal, suivie de l’enterrement au cimetière de Yoff Mbélélane.



Les condoléances seront reçues à Hann Maristes, route des Pères Maristes.



Le Maire, le Bureau municipal, les Conseillers municipaux et l’ensemble du personnel de la Ville de Dakar présentent leurs condoléances attristées à la famille du défunt.





Mairie de la Ville de Dakar (Communiqué)