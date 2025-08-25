Débordement du fleuve Sénégal : La côte d’alerte à Bakel passée de 03 cm (10,03 m), selon le Ministère de l’hydraulique et de l’assainissement


Débordement du fleuve Sénégal : La côte d’alerte à Bakel passée de 03 cm (10,03 m), selon le Ministère de l’hydraulique et de l’assainissement
Le Ministère de l’hydraulique et de l’assainissement sonne l’alerte  sur les risques de débordement du fleuve Sénégal. Par un communiqué de presse parvenu à Dakaractu, ce lundi 25 août 2025, il renseigne que le fleuve Sénégal   vient de dépasser de 03 cm sa côte d’alerte à Bakel en affichant un niveau de 10,03 m.

En effet, « ce dépassement, le premier observé en 2025 et dû aux manifestations pluvio-orageuses observées dans la zone du bassin ces derniers jours, intervient  presqu’à la même date que celui de l’année dernière. Dès lors, il entraînera naturellement des débordements localisés dans les points les plus bas; mais la situation reste, pour le moment, sous contrôle. »

Par ailleurs, « à Matam, le niveau du fleuve est actuellement à 8 cm de la cote d’alerte ». Il est à rappeler que « face à ces évolutions qui étaient attendues, le Ministre de l’hydraulique et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, en visite dans la zone depuis quelques  jours, avaient déjà invité les populations riveraines et les porteurs d’activités aux abords du fleuve Sénégal, parallèlement aux diligences que l’État et les collectivités territoriales auront à entreprendre,  à observer une vigilance maximale et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour se prémunir d’éventuels dégâts qui seraient liés au débordement du cours ».


Lundi 25 Août 2025
