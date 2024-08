Débat sur le port du voile : Le "Forum Islamique Pour la Paix" exhorte les uns et les autres à la retenue et à la responsabilité

Dans un communiqué transmis à la rédaction de Dakaractu Thiès, le président du Forum Islamique pour la Paix, Cheikh Ahmed Saloum Dieng, a tenu à appeler au "calme", à la "retenue" et à la "responsabilité par rapport au débat" très électrique "sur le port du voile."



Depuis quelques jours, le débat sur le port du voile ou du foulard à l'école est fort agité, conduisant par moments à des excès de langage et des dérapages dans les commentaires sur les médias sociaux. Celà fait suite à une réponse donnée par le Premier Ministre sur une question relative à ce sujet lors d’échanges avec les élèves récipiendaires du concours général. Depuis lors, les débats font rage de partout et surtout au niveau des médias et des réseaux sociaux. Beaucoup se réjouissent et applaudissent des deux mains la position du Premier ministre, Beaucoup d'autres désapprouvent avec véhémence.