Débat public- Thierno Alassane Sall rappelle à Ousmane Sonko son invitation à échanger[...], sur l'état actuel du pays: " Ousmane bul waaf !"

À travers un post sur X, le leader de la République des Valeurs a réagi à la suite de la sortie du PM Ousmane Sonko invitant à un débat public. Thierno Alassane Sall a déclaré ceci à l'endroit de Sonko. " Monsieur le Premier ministre veut choisir ses débatteurs et ses thèmes ? Pourtant, il y a matière à faire entre les dossiers ONAS, ASER ou encore JP Morgan. Mon invitation à échanger avec les têtes de listes sur nos programmes, sur l’Agenda Sénégal 2050, et plus encore sur l’état actuel du pays, tient toujours. Ousmane bul waaf!", a-t-il martelé.



S'adressant au Dg de la Rts, Thierno Alassane Sall d'appeler à une grande innovation dans le cadre de cette présente campagne. " La Coalition Senegaal Késé a dévoilé son programme, je propose à Pape Alé Niang d’innover en organisant un débat réunissant toutes les têtes de liste ayant présenté leur programme. La démocratie s’épanouit à travers le débat. Monsieur le Premier ministre SonkoOfficiel , je vous attends", a-t-il lancé.