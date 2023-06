Daraal de Touba Toul, Sewkhaye et Croisement Ngoundiane : Le PM Amadou Bâ annonce un excédent de 20.000 moutons et rassure les populations

Le Premier ministre et ministre de l'élevage, Amadou Bâ, s'est rendu aux Daraal de Touba Toul, Sewkhaye et de Croisement Ngoundiane pour s'enquérir de la situation sur l'approvisionnement en mouton dans la région de Thiès. Il était accompagné des ministres Samba Ndiobène Kâ et Abdou Karim Fofana et du président national des éleveurs, Harona Gallo Bâ.



Le PM et ministre de l'élevage s'est réjoui de la disponibilité des moutons. Il annoncé un excédent de 20 mille moutons aux Daraal de Touba Toul, Sewkhaye et Croisement Ngoundiane sans compter le fait que les moutons continuent d'arriver. Il s'est notamment félicité des bonnes dispositions qui ont été prises pour l'approvisionnement en aliments de bétail et surtout du dispositif sécuritaire mis en place. Pour rassurer les populations,



Amadou Bâ a aussi fait savoir que les prix sont abordables.

Il a également magnifié la présence des maires de Touba Toul, Maguèye Boye et de Ngoundiane venus l'accompagner lors de cette étape.