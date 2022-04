Ce mois de Ramadan coïncidant avec l'arrivée d'un nouveau maire à la tête de la commune de Diass a été une belle occasion pour l'entreprise Dangote Cement Senegal d'enclencher une nouvelle collaboration avec l'édile Mamadou Ndione. Lors de la réception du "Soukarou Koor (5 tonnes de riz et de sucre), le nouveau maire a magnifié "l'implication de la cimenterie pour le développement de Diass".



C'est un geste qui vient à son heure parce que nous sommes en plein mois de Ramadan. C’est le lieu pour moi de remercier l’entreprise Dangote qui a compris le vrai sens de la Responsabilité sociétale de l’entreprise. C’est une entreprise très impliquée dans le développement de notre localité. Elle nous accompagne, emploie également beaucoup de jeunes de la commune tant au sein de l’entreprise qu’au sein de la carrière implantée dans notre commune. Ce don symbolique témoigne de la vision que ce grand groupe a de la dimension sociale du développement. Au nom de tout le Conseil municipal, de toute la population de la commune de Diass, nous tenons donc à remercier le groupe Dangote", a-t-il affirmé.



"Ce qui nous a le plus séduits dans cette collaboration est que ce groupe a compris qu’une entreprise implantée dans une localité doit l’accompagner. Nous avons récemment mis en place un nouveau dispositif de droit lié à la voirie pour les camions sortant des carrières et ce groupe a été le premier à donner son accord. L'implantation de ce groupe ici au Sénégal a permis au citoyen Lambda de mieux s’approprier de ce qui se fait de bien en matière de cimenterie et c’est important. Je tenais quand même à le réitérer. Je tiens à remercier madame Mbaye et toute la délégation qui est venue ici à Diass au nom de ce grand groupe qui travaille au service des citoyens". Cette nouvelle collaboration se veut d'être gagnant-gagnant tenant en compte la dimension du contenu local, l'ITIE, la RSE, etc.



"Dans cette collaboration nous allons réfléchir très rapidement avec ce groupe à l’instar des autres sur un plan de programmes de formation des jeunes. Parce qu’aujourd’hui, les entreprises ont des exigences en terme de qualification professionnelle. Mais il faut calquer ces exigences aux formations que nous devons délivrer aux jeunes de la localité pour leur permettre d’être aptes à l’emploi au niveau de ces entreprises. Au-delà, nous allons définir nous-mêmes nos priorités sur la base de l’accompagnement de Dangote Cement Senegal", a-t-il suggéré.



Layti Ndiaye, Chef du département des mines et du développement durable de DCS s'est, pour sa part, réjoui de l’entretien avec le nouveau maire avant d'annoncer la hausse du budget alloué à la commune de Diass, qui passe de 30 à 40 millions FCFA. "Après l’entrevue avec le maire, nous nous sommes réjouis de son approche de travail. À l'entendre parler, nous sommes tout à fait convaincus que sa vision est essentiellement orientée vers le développement de la commune’’, a-t-il indiqué.



Leyti Ndiaye a également expliqué que DCS a instauré un cadre de concertation ouvert à toutes les communes voisines afin de mieux prendre en compte les attentes des populations. "Nous sommes ouverts à toutes les propositions", conclut-il.