Dakaractu cible d'attaques informatiques massives : la rédaction se mobilise pour garantir l'accès à l'information

Depuis plusieurs jours, le site d'information Dakaractu est la cible d'attaques informatiques de type DDoS, entraînant des perturbations d'accès pour nos lecteurs, notamment à certaines heures de la journée.



Nos équipes techniques ont constaté que ces attaques surviennent fréquemment à la suite de la publication d'informations d'intérêt national.



À titre d'exemple, rien que pour la journée d'hier (jeudi 27 février 2025), nous avons enregistré plus de 67 millions de requêtes visant à rendre notre plateforme inaccessible.



Nous condamnons fermement ces attaques, qui constituent une atteinte à la liberté de la presse et au droit à l'information. Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour rétablir un accès normal à Dakaractu dans les plus brefs délais et pour renforcer nos mesures de sécurité.



Pour ne manquer aucune information en temps réel, rejoignez dès aujourd'hui notre chaîne WhatsApp, lancée ce vendredi 28 février 2025, via ce lien : https://whatsapp.com/channel/ 0029Vb3JPVv2f3EDa9ZXsG0o



En attendant, nous vous invitons à suivre notre actualité sur nos autres plateformes :



Nous vous remercions de votre compréhension et de votre fidélité.



La rédaction de Dakaractu