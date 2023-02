Dakar/Opération de sécurisation au niveau de l’ancienne piste : 308 personnes interpellées, des motos, du chanvre indien, des armes saisies.

Appuyée par le GIGN, la LGI, l'ESI et une équipe du Cynogroupe, la compagnie de Dakar a organisé avec la BT de Ouakam, une opération de sécurisation au niveau de l'ancienne piste. Une opération qui a permis l'interpellation de 308 personnes dont 293 pour identification, 15 arrestations, dont 2 pour association de malfaiteurs et vol, 1 pour trafic de chanvre indien et 12 autres personnes pour détention et usage de chanvre indien. Dans le cadre de la même opération, 4 motos supposées volées, 1,250kg de chanvre indien, 318 200f saisis sur les voleurs, 8 coupe-coupe, 1 pistolet factice ont été saisis par les hommes en bleu.