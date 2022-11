Daara : "Depuis 2012, l'État a mis en place des projets et programmes... au bénéfice de 1.357 daara pour un investissement de plus 25 milliards Fcfa" (Macky Sall).

L'État a réservé une part belle aux daara dans le cadre de ses projets et programmes. Le président de la République l'a fait savoir lors de la rencontre avec la communauté des Daara à Dakar. De nombreuses réalisations ont été effectuées depuis l'arrivée du pouvoir en place, des maîtres coraniques ont été également recrutés, en plus des Daara traditionnels ont été réhabilités, etc...

"Ainsi, depuis 2012, l’État a mis en place des projets et programmes spécifiques d’envergure nationale au bénéfice de 1. 357 daara, pour un investissement total de plus de 25 milliards FCFA. Cela a permis, entre autres réalisations, la construction et l’équipement de 64 daara modernes, dont 8 en cours d’achèvement ; la réhabilitation de 99 daara traditionnels ; le soutien à 76 daara préscolaires et la construction en cours de 14 daara préscolaires publics ; le recrutement de 100 maîtres coraniques dans la fonction publique ; le recrutement et la formation de 665 prestataires de services pour les daara ; la formation de 76 maîtres coraniques pour les daara préscolaires ; la formation de 1.581 membres de comités de gestion des daara".

Poursuivant, le président Macky Sall de mentionner " s'y ajoute que les diplômés en arabe qui remplissent les conditions sont également admis à participer au concours d’accès à la prestigieuse Ecole nationale d’Administration. Afin de mettre en cohérence cette nouvelle dynamique de valorisation des daara et des diplômés en langue arabe, j’ai mis en place, en mai 2021, un Bureau d’assistance aux daara et aux diplômés de l’enseignement Arabe. Cette nouvelle structure, rattachée à la Présidence de la République, est chargée, entre autres, de promouvoir la concertation avec les acteurs, organisations socioprofessionnelles et personnalités religieuses assurant le fonctionnement du système des daara. Elle accordera une attention particulière aux programmes d’insertion, d’emploi, de financement et de protection sociale des apprenants, de leur encadrement et des diplômés de l’enseignement arabe", a-t-il conclu.