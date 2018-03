Daaka 2018 / Les soldats du feu se déploient : 293 éléments et 33 véhicules et engins de lutte contre les incendies

Le Groupement des sapeurs pompiers a sorti les gros moyens pour cette 76 édition du Daaka de Médina Gounass, si l'on se fie aux propos du capitaine Mame Diène Ndiaye chargé de communication des soldats du feu déployés au Daaka.





Selon lui en effet, " un effectif de 293 éléments a été déployé sur les lieux du Daaka, en plus des 33 véhicules et engins de lutte contre les incendies qui sont présentement sur les lieux. Une nouvelle stratégie de veille a été aussi mise sur place basée sur " des équipes de prévention contre les incendies, des équipes de secouristes et des équipes de ravitaillement en eau ", nous a t-il encore confié.

Poursuivant ses explications, le capitaine signale que " depuis le début du Daaka environ 55 interventions ont été faites, dont 4 pour incendie et 7 pour accident de la circulation. 15 blessés légers ont été notés par ailleurs et aucune perte en vie humaine n'est à déplorer... "