DPG du Premier ministre : Ousmane Sonko attendu devant l’Assemblée nationale le 27 Décembre

Le Premier ministre Ousmane Sonko présentera sa Déclaration de Politique Générale (DPG) devant l’Assemblée nationale le vendredi 27 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 55 de la Constitution.







L’annonce a été faite lors du Conseil des ministres du mercredi 18 décembre, sous la présidence du Chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ce rendez-vous politique majeur permettra au Premier ministre d’exposer les grandes orientations de son gouvernement, en lien avec le nouveau référentiel des politiques publiques, la Vision Sénégal 2050.







Cette déclaration intervient dans un contexte marqué par des réformes structurelles importantes, notamment dans les secteurs de l’urbanisme, de l’habitat social et de la modernisation des infrastructures. Elle sera l’occasion pour Ousmane Sonko de défendre sa vision stratégique face aux parlementaires et de poser les bases des priorités législatives et économiques pour l’année 2025.