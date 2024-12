DPG du Premier ministre : "C’est une véritable rupture qui s’annonce avec son lot de conséquences bénéfiques pour le Sénégal" (Dr. Souleymane Mbengue)

Le Président du mouvement "URV LIGGEY SENEGAL", le Dr. Souleymane Mbengue, a tenu à se prononcer sur la DPG du PM Ousmane Sonko. Et selon lui, c'est une belle perspective qui s'annonce pour le Sénégal. "Nous avons suivi avec beaucoup d’intérêt la brillante DPG du Premier Ministre, Ousmane Sonko en ce jour 27 Décembre 2024. Il a pratiquement passé en revue tous les secteurs, les moteurs et leviers qu’il faudra nécessairement retoucher, actionner et revaloriser pour projeter notre cher pays qui a tant souffert des promesses non tenues sur les rails du développement. Il a également annoncé des réformes clés à apporter pour restaurer la confiance entre la population sénégalaise et ses dirigeants", a-t-il déclaré.

Et d'ajouter : "Entre autres, nous pouvons citer la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion publique ; confiance bâtie sur l’indépendance de la justice ; une nette séparation de l’exécutif et du pouvoir judiciaire ; un combat féroce contre la corruption, le détournement des dénier publics ; une protection des droits des citoyens ; une véritable démocratie participative ; une loi d’accès à l’information publique ; rapport d’audit de la cour des comptes mis à temps à la disposition du public ; adoption de la Charte de la liberté et de la démocratie ;