DPG du PM Ousmane Sonko : "  Le vote sans débat était prévisible…" Thierno Alassane Sall

Le député Thierno Alassane Sall a exprimé ses attentes au micro de Dakaractu. Pour le parlementaire, ses attentes sont les attentes de tous les Sénégalais: « Le gouvernement a entre ses mains tous les pouvoirs décisionnaires, il ne reste plus qu'à travailler... sur l'emploi des jeunes, l'éducation, l'autosuffisance alimentaire ". Néanmoins, le député Thierno Alassane Sall estime que le vote sans débat était prévisible, vu le comportement du gouvernement depuis presque un mois. On savait que le but était d'aller vers un vote sans débat, or le parlement est un lieu de débat. C'était planifié, depuis le début, je disais qu'ils ne veulent pas d'un débat.