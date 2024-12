DPG/Député Cheikh Thioro Mbacké à Sonko: " Koula yapp da fekk guay nélaw.... Danioula fan rekkk..."

Le député Cheikh Thioro Mbacké de féliciter le Premier Ministre pour sa politique agricole pour l'année 2024, avant de revenir sur l'insécurité qui gangrène la ville de Touba. " Nous avons reçu les bonnes semences à temps. Deux secteurs marchent à Touba, la vente et l'achat d' arachides", nous vous en remercions", a déclaré le député du Pastef. Ce dernier évoque l'insécurité dans la ville sainte de Touba qui prend de plus en plus d'ampleur.