DPG/ Anta Babacar Ngom au PM: « Nous vous attendons dans les actes… »

La députée Anta Babacar Ngom a pris la parole après la déclaration de politique générale du premier ministre ministre pour l’inviter à presser le pas et faire focus sur les urgences : « C’est bien de se projeter pour 2050 mais nous avons besoin de solutions concrètes et urgentes. Le sénégalais ne peut plus attendre… » a soutenu Anta Babacar Ngom tout en rappelant au premier ministre Ousmane Sonko la nécessité de la prise en compte des femmes dans son programme gouvernemental.