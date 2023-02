DIOURBEL- Manif de Touba / Tribunal de grande instance : 54 manifestants sous mandat de dépôt dont Serigne Assane Mbacké

La messe est dite. Serigne Assane Mbacké va passer le magal de Kazu Rajab en prison tout comme 19 autres manifestants qui avaient hier bénéficié, comme lui, d’un retour de parquet. Le 21ème a été libéré.

Le juge du tribunal de grande instance de de Diourbel n’aura , finalement, pas fait dans la dentelle. Au total, il aura envoyé dans la citadelle du silence 54 personnes et mis sous liberté provisoire 15 autres. Parmi eux, on devra compter 13 mineurs et 02 élèves .

Ils étaient au total 69 personnes à avoir été alpaguées par les forces de l’ordre vendredi dernier lors de la manifestation à Touba des militants de Pastef qui avaient refusé de suivre le préfet dans son interdiction.