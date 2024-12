DIOURBEL - Le Budget 2025 équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 2 milliards 842 millions

Le budget de la municipalité de Diourbel a été voté et équilibré en dépenses et en recettes à la somme de 2 milliards 842 millions 858 mille 902 FCFA. L’équipe municipale s’est accordée à réserver un montrant assez conséquent aux investissements . En effet, confie le maire Malick Fall , les ambitions ont poussé les conseillers municipaux à allouer la somme de 1 milliard 910 millions 858 mille 902 FCFA à cette rubrique au moment où celle du fonctionnement ne devra consommer que les 825 millions de Fcfa. Les secteurs de l’urbanisme, de la gestion des déchets, des infrastructures routières, et des services publics essentiels ont été classifiés priorités pour la gestion 2025 par l’équipe municipale qui compte insister sur le développement local.



Dans sa communication, Aliou Tine, maire adjoint, choisira de saluer le vote massif du projet de budget par les conseillers municipaux avant de décliner l’ambition principale du maire Malick Fall. « Nous avons fait des choix judicieux pour investir dans des projets structurants tout en garantissant un fonctionnement optimal des services municipaux. Ce budget est un signe de notre volonté de transformer Diourbel et de préparer l’avenir »