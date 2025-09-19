DIC : Le fils de l'ancien PM Amadou Bâ placé en garde à vue

Selon nos informations, Ibrahima Bâ, fils de l'ancien Premier ministre Amadou Bâ, a été placé en garde à vue par la Division des Investigations Criminelles (DIC).



Il a été notifié de sa garde à vue et passera la nuit au commissariat du Plateau.



Son interpellation fait suite à une délégation judiciaire, suite au rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), dans le cadre de l'affaire impliquant Amadou Sall, fils de l'ancien président Macky Sall, et le chanteur Waly Seck.