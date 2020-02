DIAMNIADIO / MDCEST : « Il faut compter sur les femmes pour booster davantage le développement » (Mansour Faye)

Sous la présidence du Ministre Mansour Faye, les femmes du Ministère de Développement communautaire, de l'Equité sociale et territoriale ont procédé à l'installation officielle de la cellule genre, ce mardi 11 février 2020 dans les locaux dudit ministère, sis aux sphères ministérielles OTD de Diamniadio. Occasion pour Mansour Faye, Ministre du Développement communautaire, de l'Equité sociale et territoriale de rappeler que le ministère ne fait que suivre la directive du président de la République, qui a récemment souhaité la mise en place de la cellule genre dans les ministères. Selon lui, la question de genre a été prise en compte au niveau du ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale. « La question genre occupe une place importante dans notre dispositif », a-t-il fait savoir. Mansour Faye, d'ajouter que l'intégration de la question genre dans la lettre de politique sectorielle de développement est une nécessité. « Il faut compter sur les femmes pour booster davantage le développement », a déclaré Mansour Faye.