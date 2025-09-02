DÉSORMAIS OFFICIEL / Nicolas Jackson va jouer au Bayern Munich.

Après un feuilleton riche en rebondissements, l’attaquant sénégalais a été prêté par Chelsea au Bayern Munich pour la saison 2025/26. Le prêt est payant (16,5 millions d’euros) et assorti d’une option d’achat automatique sous certaines conditions, pouvant porter le montant total de l’opération à 81,5 millions d’euros.



Initialement bloqué par Chelsea à cause de la blessure de Liam Delap, Jackson était déjà à Munich pour sa visite médicale. Il a refusé de retourner à Londres, poussant ses agents à relancer les négociations. Chelsea a finalement accepté le deal après avoir rappelé Marc Guiu pour compenser l’absence de Delap.



Jackson portera le numéro 11 au Bayern et rejoint une attaque déjà bien fournie avec Harry Kane, Michael Olise, et Luis Díaz. Il espère relancer sa dynamique après une fin de saison en demi-teinte à Chelsea.