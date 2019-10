DAKARACTU REND HOMMAGE À SOKHNA BALI... UN AN APRÈS.

C'est dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 octobre 2018 qu'elle devait quitter ce bas-monde. Nous étions comme aujourd'hui à quelques heures du Grand Magal de Touba. La nouvelle devait polluer l'atmosphère progressivement et alourdir l'ambiance. DIEU avait décidé de la rappeler et de l'emporter reposer auprès de sa mère Sokhna Maïmouna Mbacké Binetou Khadim Rassoul. Serigne Mountakha Mbacké Bassirou dirigea personnellement la prière mortuaire. Sokhna Bali partie pour ne plus revenir, laissait Touba orpheline d'une sainte qui illuminait son environnement immédiat et lointain par ce sourire qu'elle ne privait jamais à son entourage. Que DIEU augmente Ses bienfaits sur elle !



Mamadou Moustapha MBAYE

