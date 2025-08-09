Culture : L’art visuel au cœur d’un débat sur l’identité et la souveraineté

Le Centre culturel Blaise Senghor de Dakar a abrité, ce vendredi 8 août, une conférence publique sur le thème : « Art visuel, identité et souveraineté ». Animé par Souleymane Ngom, Conseiller aux Affaires Culturelles, enseignant vacataire à l'UGB et Aboubekr Thiam, Directeur Général de l'ENAMC, et modéré par le Pr Babacar Mbaye Diop (Directeur de l'ISAC), ce panel s’inscrit dans le cadre des activités scientifiques au 12e Salon National des Arts Visuels, qui se tient le 17 août autour du thème « Regards nouveaux : Yessal Gis Gis ».



Enseignant vacataire et ancien conseiller au ministère de la Culture, Souleymane Ngom a introduit la rencontre par un tour d’horizon du thème.« Le triptyque arts visuels, identité et souveraineté offre une grille d’analyse puissante pour comprendre les enjeux culturels, politiques et symboliques contemporains, notamment en Afrique et dans les sociétés postcoloniales », a-t-il souligné.



Pour lui, les arts visuels (peinture, photographie, sculpture, vidéo, performance, design, installations…) constituent un langage universel qui permet :de représenter ou réinterpréter la réalité, de raconter des récits individuels et collectifs, de questionner le passé colonial, les récits dominants et les stéréotypes, de transmettre des savoirs endogènes et des codes culturels, de préserver la mémoire collective et les relations humaines.



En évoquant la notion d’identité, M. Ngom a rappelé deux axes majeurs de la politique culturelle du président Léopold Sédar Senghor :L’enracinement dans les valeurs de la civilisation négro-africaine et l’ouverture aux autres civilisations.



Les panélistes ont insisté sur le rôle des arts visuels dans la construction et l’affirmation de l’identité d’un peuple, à travers des symboles, motifs, couleurs et formes propres à sa culture et à son histoire.



Sous l’angle de la souveraineté, les intervenants ont mis en avant la capacité des arts visuels à exprimer l’autonomie et l’indépendance d’un peuple, mais aussi à servir de moyen de résistance face à l’oppression, à la colonisation ou à la domination culturelle. « Les arts visuels font partie intégrante du patrimoine culturel et contribuent à la préservation comme à la transmission de l’identité et de la souveraineté », a conclu M. Ngom.

