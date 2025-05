Culture : Des juristes africains rendent hommage à l'ancien président du Sénégal, Abdou Diouf

La cérémonie de dédicace de ce livre, suivie d'une conférence sur le thème : "L'évolution de la Démocratie Sénégalaise" aura lieu ce samedi 31 Mai 2025 à Dakar avec l'intervention de Pédro Diouf, fils de l'ancien président Abdou Diouf.

Selon le communiqué parvenu à Dakaractu, ce livre, fruit des contributions de juristes et politologues africains, lance une série de célébrations en 2025, mettant en lumière l'engagement de Abdou Diouf pour la démocratie, l’État de droit et les grandes causes panafricaines. Les contributions réunies dans ce livre offrent une base sur la réflexion et les débats autour des réalisations passées et des perspectives futures par le président Abdou Diouf de 1981 à 2000.