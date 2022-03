Culture / CCMG : Les amis du théâtre saluent les efforts de la Fondation Sococim.

La journée dédiée au théâtre a été bien célébrée ce 27 mars 2022 à Rufisque. Plus d'une dizaine de troupes théâtrales se sont succédé sur la scène du centre culturel Maurice Guèye pour marquer cette journée.



Une occasion pour ces derniers de faire de la sensibilisation sur la protection de l'environnement au grand bonheur des férus de théâtre sur scène. Ils ont néanmoins félicité la Fondation Sococim et sa directrice, Mme Diagne qui a beaucoup fait pour la promotion de la culture à Rufisque qui souffre d'un manque de salle de spectacle." C'est anormal qu'on dise que Rufisque est une ville de culture alors qu'il n'y a pas de salle pour permettre aux artistes de mener à bien leur art.



"On ne dispose que de cet espace multifonctionel du Centre culturel Maurice Guèye. La fondation Sococim est la seule à tendre la main aux acteurs culturels. On lance un appel à l'endroit des autorités locales pour que des solutions soient trouvées....", a annoncé Bassirou Ndiaye, artiste comédien et secrétaire général de l'association des Amis du Théâtre.